Camilla, morta dopo Astrazeneca: i medici sapevano del vaccino ma non l’hanno scritto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era il 25 maggio dello scorso anno. Era il tempo in cui, attorno alla vaccinazione, avevamo costruito una mistica della libertà e della ripartenza, a costo di una certa leggerezza e di una sostanziale sottovalutazione dei rischi connessi a somministrazioni “allegre”, rifilate anche ai più giovani. Era il periodo in cui le Regioni, sostanzialmente incoraggiate o almeno tollerate dalle strutture centrali, organizzavano i famigerati “Open day”. Camilla Canepa, diciottenne di Sestri Levante (Genova), quel giorno di primavera si era recata proprio in uno degli hub aperti a tutti, per ricevere il farmaco Astrazeneca. È un’iniziativa che le costa la vita. Il 3 giugno, la ragazza si presenta in ospedale, a Lavagna, per un forte mal di testa con fotosensibilità. Le viene fatta una tac senza contrasto (mentre le prime linee guida per individuare le trombosi post ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era il 25 maggio dello scorso anno. Era il tempo in cui, attorno alla vaccinazione, avevamo costruito una mistica della libertà e della ripartenza, a costo di una certa leggerezza e di una sostanziale sottovalutazione dei rischi connessi a somministrazioni “allegre”, rifilate anche ai più giovani. Era il periodo in cui le Regioni, sostanzialmente incoraggiate o almeno tollerate dalle strutture centrali, organizzavano i famigerati “Open day”.Canepa, diciottenne di Sestri Levante (Genova), quel giorno di primavera si era recata proprio in uno degli hub aperti a tutti, per ricevere il farmaco. È un’iniziativa che le costa la vita. Il 3 giugno, la ragazza si presenta in ospedale, a Lavagna, per un forte mal di testa con fotosensibilità. Le viene fatta una tac senza contrasto (mentre le prime linee guida per individuare le trombosi post ...

Agenzia_Ansa : Morta 18enne, i medici sapevano che Camilla aveva fatto una dose di Astrazeneca. Resta il giallo sul perché non lo… - Corriere : Camilla morta dopo Astrazeneca: i medici sapevano del vaccino - Affaritaliani : Morte Camilla, è giallo: i medici sapevano del vaccino ma non l’hanno scritto - zangry73 : RT @Agenzia_Ansa: Morta 18enne, i medici sapevano che Camilla aveva fatto una dose di Astrazeneca. Resta il giallo sul perché non lo abbian… - merimascherpa : RT @Agenzia_Ansa: Morta 18enne, i medici sapevano che Camilla aveva fatto una dose di Astrazeneca. Resta il giallo sul perché non lo abbian… -