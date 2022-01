Camilla Canepa | morta dopo AstraZeneca I medici sapevano del vaccino ma non lo scrissero

Advertising

LaStampa : Morte di Camilla Canepa, i medici di Lavagna sapevano che aveva fatto Astrazenca: perché nella sua cartella non c’è? - patrizi98471293 : RT @ImolaOggi: I medici sapevano che Camilla Canepa aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca, ma nella cartella clinica del primo accesso all’… - clamar65 : RT @Canone_Inverso_: Tutti allineati e coperti. Con quale coraggio afferma che i vaccini non uccidono? Con quale nega dati ufficiali che… - AxlGuidato : RT @razorblack66: LO CHIAMANO GIALLO...?? @iosoioevoi @AxlGuidato Morte di Camilla Canepa. I medici sapevano del vaccino - razorblack66 : LO CHIAMANO GIALLO...?? @iosoioevoi @AxlGuidato Morte di Camilla Canepa. I medici sapevano del vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Camilla Canepa

Sestri Levante, 28 gennaio 2022 -, 18 anni , morì lo scorso 10 giugno in seguito a una trombosi . La giovane era stata vaccinata con AstraZeneca durante un open day il 25 maggio. Adesso dalle audizioni dei medici ...Il personale sanitario dell'ospedale di Lavagna sapevano che, la 18enne morto il 10 giugno 2021 per una trombosi dopo la vaccinazione per il Covid - 19, sapeva che aveva fatto una dose di Astrazeneca . La circostanza, riferita dall' Ansa , è ...Sestri Levante, 28 gennaio 2022 - Camilla Canepa, 18 anni, morì lo scorso 10 giugno in seguito a una trombosi. La giovane era stata vaccinata con AstraZeneca durante un open day il 25 maggio. Adesso ...I medici dell’ospedale di Lavagna sapeva che Camilla Canepa, 18enne morta a giugno, aveva fatto una dose di vaccino Astrazeneca ...