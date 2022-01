Camilla Canepa morta dopo Astrazeneca | i medici che la soccorsero sapevano del vaccino

(Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ un dettaglio cruciale: in quei giorni erano già state pubblicate le linee guida sulle reazioni avverse al farmaco. Ma sulla cartella clinica il particolare non è riportato

Si torna a parlare del caso di, la studentessa diciottenne di Sestri Levante, deceduta per una reazione avversa al vaccino Astrazeneca. Secondo quanto emerge dalle indagini, i medici sapevano che la ragazza aveva ...Sestri Levante, 28 gennaio 2022 -, 18 anni , morì lo scorso 10 giugno in seguito a una trombosi . La giovane era stata vaccinata con AstraZeneca durante un open day il 25 maggio. Adesso dalle audizioni dei medici ...Emergono ulteriori dettagli sul decesso della giovanissima 18enne di Sestri Levante, deceduta in seguito ad una trombosi cerebrale provocata dal vaccino anti Covid AstraZeneca. Rischia di aggravarsi l ...'Ecco perché Camilla Canepa è morta' L'ultima verità sulla sua morte. Camilla è morta il 10 giugno, dopo che il 25 maggio in un open day aveva ricevuto la dose contro il Covid. 28 gennaio 2022 a. a. a ...