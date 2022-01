Camilla Canepa, le indagini – I medici sapevano che aveva fatto il vaccino ma non lo scrissero nella cartella clinica (Di venerdì 28 gennaio 2022) A tre mesi dal deposito della perizia che ha certificato che Camilla Canepa, 18 anni, è morta a causa di una trombosi provocata dal vaccino, un nuovo elemento si aggiunge agli delle indagini della procura di Genova che indaga sul caso. Ebbene il personale sanitario dell’ospedale di Lavagna sapeva che la ragazza, che non aveva patologie e non assumeva altri farmaci, era stata vaccinata con una dose di Astrazeneca il 25 maggio durante un open day. Un particolare emerso dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo insieme al procuratore Francesco Pinto. La studentessa è morta il 10 giugno scorso per una trombosi. Le prime segnalazioni di possibili, anche se rari eventi, erano state segnalate da scienziati a marzo e in aprile era ormai noto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) A tre mesi dal deposito della perizia che ha certificato che, 18 anni, è morta a causa di una trombosi provocata dal, un nuovo elemento si aggiunge agli delledella procura di Genova che indaga sul caso. Ebbene il personale sanitario dell’ospedale di Lavagna sapeva che la ragazza, che nonpatologie e non assumeva altri farmaci, era stata vaccinata con una dose di Astrazeneca il 25 maggio durante un open day. Un particolare emerso dalle audizioni deifatte dai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo insieme al procuratore Francesco Pinto. La studentessa è morta il 10 giugno scorso per una trombosi. Le prime segnalazioni di possibili, anche se rari eventi, erano state segnalate da scienziati a marzo e in aprile era ormai noto che ...

