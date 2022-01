Camilla Canepa, "i medici sapevano ma non lo hanno scritto": vaccino, indiscrezioni-choc (Di venerdì 28 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne deceduta dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Stando alle testimonianze riferite dai medici dell'ospedale di Lavagna ai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo, gli operatori sanitari sapevano che la ragazza era stata vaccinata. Lo sapevano, ma il giorno del primo ricovero non lo riportarono nella cartella clinica. Una notizia confermata dai genitori della 18enne, che asseriscono di aver avvisato il personale. Così come a confermare che Camilla aveva riferito del vaccino a chi la stava curando, un messaggio inviato a un amico. La domanda allora è perché la notizia non sia stata trascritta. La mancata indicazione della vaccinazione sarebbe infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla morte di, la 18enne deceduta dopo aver ricevuto la prima dose diAstraZeneca. Stando alle testimonianze riferite daidell'ospedale di Lavagna ai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo, gli operatori sanitariche la ragazza era stata vaccinata. Lo, ma il giorno del primo ricovero non lo riportarono nella cartella clinica. Una notizia confermata dai genitori della 18enne, che asseriscono di aver avvisato il personale. Così come a confermare cheaveva riferito dela chi la stava curando, un messaggio inviato a un amico. La domanda allora è perché la notizia non sia stata trascritta. La mancata indicazione della vaccinazione sarebbe infatti ...

