Calendario Sport Invernali oggi: orari 28 gennaio, programma, tv, streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una giornata ricca di Sport Invernali quella che si appresta a vivere oggi, venerdì 28 gennaio. Di scena sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania) la seconda prova cronometrata della discesa femminile. Le Olimpiadi Invernali di Pechino sono sempre più vicine e non è un caso che la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino sia stata condizionata dalle assenze. Da questo punto di vista le azzurre vorranno fare bene. Da seguire le gare del salto con gli sci a Willingen (Germania) e della combinata nordica a Seefeld (Austria), dove le emozioni non mancheranno di certo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche che potranno condizionare lo sviluppo delle prove in programma. Sci alpino, Lara Della Mea pronta per Pechino: “Le Olimpiadi sono il sogno più grande, non ero certa della ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una giornata ricca diquella che si appresta a vivere, venerdì 28. Di scena sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania) la seconda prova cronometrata della discesa femminile. Le Olimpiadidi Pechino sono sempre più vicine e non è un caso che la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino sia stata condizionata dalle assenze. Da questo punto di vista le azzurre vorranno fare bene. Da seguire le gare del salto con gli sci a Willingen (Germania) e della combinata nordica a Seefeld (Austria), dove le emozioni non mancheranno di certo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche che potranno condizionare lo sviluppo delle prove in. Sci alpino, Lara Della Mea pronta per Pechino: “Le Olimpiadi sono il sogno più grande, non ero certa della ...

