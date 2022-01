Calciomercato Sassuolo: il post Scamacca sarà Moro (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Sassuolo guarda al futuro e si muove sul fronte Calciomercato mettendo le mani sul giovane attaccante Moro del Padova Accordo fatto nel Calciomercato del Sassuolo che chiude l’accordo per il giovane attaccante Moro, rivelazione in Serie C. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il centravanti arriverà dal Padova sulla base di 3,5 milioni più bonus e viene considerato l’erede naturale di Scamacca, promesso sposo con l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilguarda al futuro e si muove sul frontemettendo le mani sul giovane attaccantedel Padova Accordo fatto neldelche chiude l’accordo per il giovane attaccante, rivelazione in Serie C. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il centravanti arriverà dal Padova sulla base di 3,5 milioni più bonus e viene considerato l’erede naturale di, promesso sposo con l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

