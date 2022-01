Calciomercato Sassuolo, clamorosa offerta per Scamacca: saluta subito? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, il @SassuoloUS fa sul serio per #Lucca del @PisaSC - SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Emil #Ceide dal Rosenborg! Benvenuto Emil ???? Il comunicato è o… - AleMontano17 : RT @serieAnews_com: ?? #Torino, #Napoli, #Juve e anche #Inter e #Sassuolo... Che asta per #Gatti, ma il #Frosinone non ha alcuna intenzione… - serieAnews_com : ?? #Torino, #Napoli, #Juve e anche #Inter e #Sassuolo... Che asta per #Gatti, ma il #Frosinone non ha alcuna intenzi… - sportli26181512 : Salernitana su Defrel: Simy e Gondo in Serie B: La Salernitana cerca un attaccante: l'ultimo nome è Defrel del Sass… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Salernitana: Simy e Gondo in Serie B Commenta per primo La Salernitana cerca un attaccante: l'ultimo nome è Defrel del Sassuolo, ma il mercato si muove anche in uscita. Simy è destinato al Parma, mentre Gondo tratta con la Cremonese (serie B), che cede Perseu all'Olbia e Zunno al Fiorenzuola in serie C.

Intermania: ah, come programma Marotta! Già individuati i prossimi rinforzi sul mercato dopo Gosens ... il difensore brasiliano Bremer del Torino, il centrocampista Frattesi e l'attaccante Scamacca del Sassuolo. Discorsi a parte per Dybala e Kessié , in scadenza di contratto a giugno con Juventus e ...

Calciomercato Sassuolo: il Brescia su Marco Pinato CanaleSassuolo.it Bologna Fc mercato, Skov Olsen è del Bruges: Ramsay e Van der Brempt i papabili Bologna, 28 gennaio 2022 - È caccia all’esterno destro: il rush finale del mercato è iniziato e il Bologna partecipa al gran ballo. Andreas Skov Olsen non è più un giocatore ...

Calciomercato Salernitana: tutti i movimenti in attacco La Salernitana si sta muovendo in questa sessione di calciomercato, e in attacco ci dovrebbero essere molti movimenti in entrata e uscita ...

Commenta per primo La Salernitana cerca un attaccante: l'ultimo nome è Defrel del, ma il mercato si muove anche in uscita. Simy è destinato al Parma, mentre Gondo tratta con la Cremonese (serie B), che cede Perseu all'Olbia e Zunno al Fiorenzuola in serie C.... il difensore brasiliano Bremer del Torino, il centrocampista Frattesi e l'attaccante Scamacca del. Discorsi a parte per Dybala e Kessié , in scadenza di contratto a giugno con Juventus e ...Bologna, 28 gennaio 2022 - È caccia all’esterno destro: il rush finale del mercato è iniziato e il Bologna partecipa al gran ballo. Andreas Skov Olsen non è più un giocatore ...La Salernitana si sta muovendo in questa sessione di calciomercato, e in attacco ci dovrebbero essere molti movimenti in entrata e uscita ...