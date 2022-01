Calciomercato Salernitana, ufficiale l’acquisto di Ederson: arriva dal Corinthians (Di venerdì 28 gennaio 2022) Altro colpo di mercato chiuso dalla Salernitana del ds Walter Sabatini. Dal Corinthians arriva Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Altro colpo di mercato chiuso dalladel ds Walter Sabatini. Dal, centrocampista brasiliano classe 1999

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - DiMarzio : Depositato il contratto di #Verdi, ora la #Salernitana spera di convincere anche #Izzo - DiMarzio : #Calciomercato, ufficiale: ?#Ederson sarà un nuovo giocatore della ?@OfficialUSS1919? - Valeriacredeche : RT @gianluca_sarto: Ufficiale: Verdi in prestito alla Salernitana. #Calciomercato #Torino - romanewseu : #Fazio risolve il contratto con la Roma. Pronto per la Salernitana #AsRoma #RomanewsEU #Calciomercato… -