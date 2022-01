Advertising

DiMarzio : Depositato il contratto di #Verdi, ora la #Salernitana spera di convincere anche #Izzo - DiMarzio : #Calciomercato, ufficiale: ?#Ederson sarà un nuovo giocatore della ?@OfficialUSS1919? - DiMarzio : #Calciomercato: la ?@OfficialUSS1919? pensa anche a #LysMousset per l’attacco - Mediagol : Calciomercato Salernitana: Sabatini che colpo! Triennale per Fazio che saluta la Roma - PianetaRoma1927 : Federico Fazio ???? ha rescisso ufficialmente il suo contratto con la Roma e ha firmato un triennale con la Salernita… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana

Barcellona, Aubameyang sorpassa Morata nelle preferenzeA causa delle difficoltà ... potrebbe dedicare le ultime ore di mercato per sistemare il prestito di Kaio Jorge allaed ...L'attaccante nigeriano arriva in prestito con diritto di riscatto dallache lo aveva precedentemente riscattato dal Crotone.Il difensore farà rientro dal prestito alla Sampdoria e ripartirà per Salerno: affare in chiusura con la Juventus ...Nuovo colpo di Sabatini nella Salernitana, con Fazio che ha firmato un contratto triennale dopo la risoluzione con la Roma ...