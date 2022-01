Calciomercato Napoli | obiettivo Gatti | Giuntoli ha in mano la carta vincente

(Di venerdì 28 gennaio 2022): gli azzurri puntano il difensoree avrebbero inlaper convincere il Frosinone Ilsegue con attenzione Federico, centrale del Frosinone che si è messo in luce in questa prima parte del campionato di Serie B. Sul difensore ci sono anche Juventus, Torino e Inter, ma gli azzurri avrebbero inla. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ilpotrebbe lasciare al Frosinone il fantasista Zerbin così da avere una corsia preferenziale per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si vocifera che ci sia l'Inter anche se, con l'innesto di Onana, avrebbe un ruolo di secondo portiere vitanaturaldurante! Molto meglio l'eventuale proposta delanche in considerazione che ......dell'exnella capitale. Una sua cessione riapre il mercato giallorosso che potrebbero acquistare un altro centrocampista, tra i favoriti c'è sempre Xhaka . Leggi i commentias ...Il Napoli segue Federico Gatti, Giuntoli può utilizzare Zerbin come contropartita per arrivare al difensore centrale del Frosinone. Lasciare l’attaccante un altro anno in prestito potrebbe risultare ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC. “Le parole di De Laurentiis? Questo tipo di approccio formalmente mi piace poco ma l ...