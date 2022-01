Calciomercato Milan – Di Marzio: “Lecce vicino a Plizzari” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alessandro Plizzari è pronto a lasciare il Milan in questo Calciomercato di gennaio per giocare con continuità. Andrà in Serie B a Lecce Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alessandroè pronto a lasciare ilin questodi gennaio per giocare con continuità. Andrà in Serie B a

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - persemprecalcio : ??? Il #Milan sta pensando al centrocampista che andrà a sostituire Frank #Kessie. Paolo Maldini è al lavoro per il… - ACMilanInside_ : ?? #CALCIOMERCATO ?? ? Lo SPAL ci prova per MALDINI ? ?? I dettagli ?? #milan #acmilan #acm #Calciomercato #difesa… -