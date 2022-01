Calciomercato Milan – Castillejo, bloccata la cessione al Valencia / News (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le ultime sul Calciomercato del Milan. Attenzione alla trattativa con il Valencia per Samu Castillejo, che ha subito uno stop improvviso Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le ultime suldel. Attenzione alla trattativa con ilper Samu, che ha subito uno stop improvviso

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - gilnar76 : Calciomercato #Milan, Castillejo blocca l’affare: c’è l’ultimatum #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : MN - Milan, stallo nei dialoghi con la Spal per la cessione di Daniel Maldini: Si complica la chiusura del trasferi… -