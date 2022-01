Calciomercato Milan – Castillejo al Valencia | oggi giorno chiave

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - Gazzetta_it : Kessie, inizia la battaglia di mercato: si muovono anche Inter e Juve. I dettagli #calciomercato - passione_inter : ?? C'È ANCHE L'INTER NELLA CORSA A KESSIE ?? Marotta si è già informato e l'amico Calhanoglu potrebbe aver consiglia… - lorenzofroio : Dopo #Donnarumma e #Calhanoglu, il #Milan dovrebbe perdere anche Franck #Kessie a zero. Ciò significherebbe perdere… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Malick Thiaw è l'obiettivo più concreto, ma la distanza con lo Schalke 04 resta e non accenna a ridursi: ilnon intende alzare l'offerta da 6 milioni di euro bonus compresi, per sbloccare l'...Secondo la Gazzetta dello Sport , oltre al Tottenham anche Inter e Juventus sono interessate al centrocampista ivoriano in scadenza di contratto a giugno con il. Che ha individuato il suo erede ...Sessione di gennaio molto contestata dai tifosi del Milan in chiave calciomercato. La parola sostenibilità, diktat imprescindibile di Elliott, non ha permesso il processo di rinforzamento della ...Escluse lesioni per Franck Kessie. L'esito della tac a cui si è sottoposto il centrocampista del Milan dopo l'infortunio al fianco rimediato in Coppa d'Africa ha avuto esito negativo. Il giocatore ros ...