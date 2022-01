Calciomercato, la strategia di Giuntoli per portare Gatti al Napoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da tempo Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha messo nel mirino Federico Gatti, difensore classe ’98 che milita nelle fila del Frosinone, e, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Giuntoli starebbe lavorando in queste ore con la società gialloblù per portare il ventitreenne a Napoli. Calciomercato Napoli Gatti Frosinone La strada preferita dal Napoli sarebbe bloccare subito Gatti, lasciandolo a Frosinone fino al termine della stagione corrente. Con il Frosinone ci sono ottimi rapporti e Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito proprio ai gialloblù, potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattativa. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da tempo Cristiano, ds del, ha messo nel mirino Federico, difensore classe ’98 che milita nelle fila del Frosinone, e, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kissstarebbe lavorando in queste ore con la società gialloblù peril ventitreenne aFrosinone La strada preferita dalsarebbe bloccare subito, lasciandolo a Frosinone fino al termine della stagione corrente. Con il Frosinone ci sono ottimi rapporti e Alessio Zerbin, attaccante di proprietà delma in prestito proprio ai gialloblù, potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattativa.

Advertising

gilnar76 : Calciomercato, la strategia di Giuntoli per portare Gatti al #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sscalcionapoli1 : KKN – Gatti il preferito per la difesa: la strategia per anticipare la concorrenza - tuttonapoli : KKN - Gatti il preferito per la difesa: la strategia per anticipare la concorrenza - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: L'#Inter al centro di un possibile domino di mercato ????? #calciomercato #Salcedo - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Botman in estate, la strategia #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -