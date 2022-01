Calciomercato Juventus, presentato ufficialmente Vlahovic. Il numero di Ronaldo… (Di venerdì 28 gennaio 2022) La presentazione della Juventus per Dusan Vlahovic. L'attaccante ex Fiorentina ha scelto il numero di maglia, lo stesso appartenuto a Ronaldo Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) La presentazione dellaper Dusan. L'attaccante ex Fiorentina ha scelto ildi maglia, lo stesso appartenuto a Ronaldo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Vlahovic, prime parole da bianconero: "Juventus immortale, la renderò orgogliosa" 'Voglio rendere orgogliosa questa società e questa maglia, lotteremo per i nostri traguardi fino alla fine', aggiunge a Juventus Tv l'attaccante, che nello spogliatoio bianconero ha trovato anche una ...

CMIT TV - Camelio: 'Zaniolo più fuori che dentro, c'è un club italiano' Calciomercato Roma, Camelio: 'Zaniolo? C'è anche una squadra a strisce...' Nicolò Zaniolo © ... Se giocherà alla Juventus in coppia con Vlahovic? Per ora posso dire che un interessamento viene da una ...

Calciomercato Juve: scelta la prossima destinazione di Kaio Jorge Calciomercato.com CMIT TV | Cecchi: “Vlahovic ha scelto la Juventus, Firenze è con Commisso” che ha commentato il passaggio di Vlahovic alla Juventus. “Vlahovic? Di tutte questa vicenda sono tante le cose che feriscono. Chi come me ama un certo tipo di calcio si sente tradito da questi ...

NARDELLA, Vlahovic? Fa male. Sullo stadio e cs... Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Salotto dello Sport su Rtv38 anche della questione Vlahovic alla questione Vlahovic in merito al trasferimento di Dusan Vlahovic alla ...

