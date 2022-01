Calciomercato Juventus – “Ecco com’è nato l’affare Vlahovic” | VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juventus sta per annunciare ufficialmente l'acquisto di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, in questa sessione di Calciomercato invernale. I motivi dell'operazione spiegati da Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle della Gazzetta Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lasta per annunciare ufficialmente l'acquisto di Dusan, centravanti serbo classe 2000, in questa sessione diinvernale. I motivi dell'operazione spiegati da Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle della Gazzetta

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, ACCORDO TOTALE CON DUSAN VLAHOVIC. DEFINITI TUTTI I DETTAGLI ANCHE CON GLI AGENTI DEL G… - GiovaAlbanese : ?? TUTTO VERO ?? ?? #Vlahovic alla #Juve è fatta! ? Operazione conclusa! ?? OKEEI?? ?? @Gazzetta_it @FabDellaValle… - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Morata: torna all'Atletico Madrid - CalcioOggi : Salernitana, Dragusin in arrivo dalla Juventus: operazione in chiusura - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus - Nandez, il Cagliari ha tre alternative La pista che porta Nandez alla Juventus è parecchio calda in queste ore, col giocatore che gradirebbe la destinazione e il Cagliari ... Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE ...

Il Milan pronto a rispondere a Juve e Inter con un ex ragazzo prodigio Vlahovic alla Juventus , Gosens all' Inter ? e il Milan ? I tifosi rossoneri si interrogano sull'apparente immobilità del club in questo calciomercato invernale, Paolo Maldini ha lavorato sotto traccia a diverse ...

Calciomercato Juve: scelta la prossima destinazione di Kaio Jorge Calciomercato.com Calciomercato: Juve. Barça-Morata lontani,ipotesi Newcastle e Tottenham secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", anche il club azulgrana sta facendo di tutto per accontentare il tecnico Xavi che ha sempre messo l'attaccante della Juventus, ma di proprietà ...

La Nazione: "Grifo-Olivieri: ci siamo" "Grifo-Olivieri, ora ci siamo. L’attaccante ai dettagli", titola La Nazione. "Club a un passo dal giocatore della Juventus ora al Lecce . Negli ultimi due giorni . caccia all’occasione". "Quattro gior ...

La pista che porta Nandez allaè parecchio calda in queste ore, col giocatore che gradirebbe la destinazione e il Cagliari ..., le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE ...Vlahovic alla, Gosens all' Inter ? e il Milan ? I tifosi rossoneri si interrogano sull'apparente immobilità del club in questoinvernale, Paolo Maldini ha lavorato sotto traccia a diverse ...secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", anche il club azulgrana sta facendo di tutto per accontentare il tecnico Xavi che ha sempre messo l'attaccante della Juventus, ma di proprietà ..."Grifo-Olivieri, ora ci siamo. L’attaccante ai dettagli", titola La Nazione. "Club a un passo dal giocatore della Juventus ora al Lecce . Negli ultimi due giorni . caccia all’occasione". "Quattro gior ...