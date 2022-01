Calciomercato Fiorentina, il sostituto di Vlahovic ha finito le visite mediche (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha terminato le visite mediche il sostituto di Dusan Vlahovic, che ha lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus Ha fatto molto discutere la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Un investimento di circa 70 milioni di euro, quello del club bianconero, che permetterà alla viola di fare ulteriori acquisti soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha terminato leildi Dusan, che ha lasciato laper andare alla Juventus Ha fatto molto discutere la trattativa che ha portato Dusandallaalla Juventus. Un investimento di circa 70 milioni di euro, quello del club bianconero, che permetterà alla viola di fare ulteriori acquisti soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - cmdotcom : #Fiorentina, #Commisso come Joker: spunta la caricatura al Ponte Vecchio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, È ATTERRATO IN CITTÀ ARTHUR CABRAL L'attaccante arriva dal Basilea per 16 milioni tot… - MonaShehata : RT @NicoSchira: Dusan #Vlahovic si è negativizzato: già domani sarà a Torino per visite e firme con la #Juventus. In attesa della 9 (ancora… - ItalianSerieA : RT @Alf_Verni: Queste le prime immagini del nuovo acquisto della @acffiorentina #Cabral appena atterrato ?? a #Firenze ???? ???? #Calciomercato… -