Calciomercato Brescia | ultimi giorni amari? Inzaghi in ansia per la cessione

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– Pochi, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di setteper cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C, passando per la Serie B e gli altri ...

Un esordio che potrebbe non arrivare mai, visto che il giocatore è ormai prossimo al ritorno in Lombardia, proprio con quelin cui ha già militato per quattro stagioni tra Serie A e B.Secondo Sky Sport , sulle sue tracce si sarebbe messo il, che mira a ottenerlo in prestito dal Sassuolo. Seguici anche su InstagramMarco Pinato, attualmente in prestito al Pordenone, potrebbe presto cambiare di maglia. Il classe 1995 è di proprietà del Sassuolo sin dal 2018, pur non avendo mai giocato con il club emiliano. Second ...Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il classe ’92 sarebbe finito nel mirino di vari club statunitensi. Il calciomercato del Brescia potrebbe non concludersi sul gong del 31 gennaio.