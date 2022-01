Calciomercato Atalanta | il nuovo acquisto arriva domani | Gasperini esulta

(Di venerdì 28 gennaio 2022)e l’sono pronti ad abbracciare ilin attacco. Appuntamentomattina a Zingonia. L’di Gian Pieroè al lavoro per rinforzare la rosa in vista dello sprint finale della stagione di Serie A 2021/2022. La squadra bergamasca si è già assicurata da diversi giorni il cartellino di Jeremie Boga, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Commenta per primo L', al rientro dalla pausa, giocherà il 6 febbraio contro il Cagliari (ore 12,30) al Gewiss Stadium di Bergamo. Per quella data, Gian Piero Gasperini spera di recuperare tutti o quasi, dopo la ...... dove dovrebbe prendere parte all'ultimo allenamento settimanale dell'. L'attaccante classe '97, arrivato in prestito con obbligo di riscatto alla finestra invernale deldal ...Walter Zenga, opinionista a Sky Sport, ha parlato così di Robin Gosens, nuovo acquisto da parte dell’Inter: “È sicuramente un bell’acquisto, lo abbiamo visto per tanti anni all’Atalanta. Purtroppo ...Finalmente il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia torna a ospitare l’attività agonistica delle giovanili Più forti del virus, sperando di dribblarlo. Le giovanili dell’Atalanta si ripresentano al p ...