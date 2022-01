Calcio: Rooney 'Ho detto no a Everton, non lascio Derby County' (Di venerdì 28 gennaio 2022) "So che un giorno allenerò in Premier League" LONDRA (INGHILTERRA) - Wayne Rooney ha detto no all'Everton. È stato lo stesso ex attaccante dei Toffees, oggi allenatore del Derby County, ad ammettere i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "So che un giorno allenerò in Premier League" LONDRA (INGHILTERRA) - Waynehano all'. È stato lo stesso ex attaccante dei Toffees, oggi allenatore del, ad ammettere i ...

