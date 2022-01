Calcio | Nazionale | concluso lo stage degli azzurri a Coverciano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - Si èoggi all'ora di pranzo, a, loche per due giorni e mezzo ha dato a Roberto Mancini anche l'occasione – utilizzando le parole pronunciate dallo stesso Ct nella conferenza stampa di inizio ritiro – di “vedere e valutare ragazzi che non erano mai stati convocati o che era da tanto che non rientravano nel giro della”. Locatelli e Calabria hanno lasciato questa mattina il raduno per motivi personali, mentre il resto del gruppo ha svolto il terzo e ultimo allenamento di questosul campo 4 del Centro Tecnico Federale: durante la seduta, glihanno effettuato delle esercitazioni tattiche e quindi hannoil lavoro con una partitella a campo ridotto.

Sono stati tre giorni di stage utili al Ct Roberto Mancini per valutare diversi giocatori in vista dei prossimi impegni della, che nel mese di marzo sarà chiamata ad affrontare i playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 (l'Italia affronterà la Macedonia del Nord e, in caso di passaggio del turno, la vincente ...Lazio, per Luiz Felipe giorni caldi trae rinnovoFirenze, 28 gen. - (Adnkronos) - Si è concluso oggi all'ora di pranzo, a Coverciano, lo stage che per due giorni e mezzo ha dato a Roberto Mancini ...L' Under 18 di mister Berti, ferma a 4 punti in classifica dopo il ko interno per 10-0 contro il Genoa, affronterà la Fiorentina allo stadio comunale "Gino Bozzi" di Firenze nel match valevole come re ...