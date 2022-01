Calcio | Mondiali; Uruguay batte Paraguay e ricomincia a sperare

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Vittorie per l'e l'Argentina negli incontri disputati la scorsa notte in Sudamerica per le qualificazioni aiin Qatar, mentre il Brasile - già qualificato, come la nazionale ...

QualificazioniSudamerica, i risultati della notte Ecuador - Brasile 1 - 1 6' Casemiro (B), 75' Torres (E) Paraguay - Uruguay 0 - 1 50' Suarez Cile - Argentina 1 - 2 10' Di Maria (A), 21' ...I cileni, settimi, sembrano ormai fuori dalla corsa per i. L'Ecuador, terzo nel girone, ha fermato sull'1 - 1 a Quito un Brasile ancora imbattuto e che non schierava Neymar. Il match è stato ...Finisce 1-1 la sfida tra Ecuador e Brasile per la qualificazione ai Mondiali. Due i rossi ad Alisson poi annullati, due i rigori assegnati e poi tolti ai padroni di casa. La Seleçao è in testa al giro ...La Seleccion, guidata da Samuel e Ayala, batte 2-1 il Cile. Il Brasile non va oltre l'1-1 contro Ecuador, ma a prendersi la scena è l'arbitro Roldan: quanti errori ...