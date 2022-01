Calcio: Lega Serie A, ufficiale l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Anche se il club bianconero non ha pubblicato l'ufficialità sul proprio sito con i dettagli dell'accordo, il contratto del 22enne serbo è già stato depositato presso la Lega di Serie A che ha poi reso noto l'affare a titolo definitivo dalla Fiorentina sul proprio sito. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Dusanè un nuovo giocatore. Anche se il club bianconero non ha pubblicato l'ufficialità sul proprio sito con i dettagli dell'accordo, il contratto del 22enne serbo è già stato depositato presso ladiA che ha poi reso noto l'affare a titolo definitivo dalla Fiorentina sul proprio sito.

Calcio: Lega Pro e Aic nominano ambasciatori dei club di C

