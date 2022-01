Calcio: Juventus, Vlahovic avrà la maglia numero 7 vestita fino all'anno scorso da Ronaldo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Con l'hashtag #DV7 la Juve annuncia l'arrivo del nuovo attaccante Dusan Vlahovic. Nel video si vede il 22enne serbo entrare all'Allianz Stadium. Alla fine il messaggio: "fino alla fine" e il numero sulla maglia: il 7 che l'anno scorso era di Cristiano Ronaldo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Con l'hashtag #DV7 la Juve annuncia l'arrivo del nuovo attaccante Dusan. Nel video si vede il 22enne serbo entrare all'Allianz Stadium. Alla fine il messaggio: "alla fine" e ilsulla: il 7 che l'era di Cristiano

