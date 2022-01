Calcio | Juventus | alla Fiorentina 70 mln + 10 di bonus per Vlahovic**

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Lacon un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le cifre dell'affare che ha portato Dusan Vlahovic a Torino. "Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l'accordo con la società AcfS.r.l. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahovi? a fronte di un corrispettivo di 70 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per complessivi 11,6 milioni di euro. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 10,0 milioni di euro al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi.ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

Un'offerta in linea con la valutazione del centrocampista uruguaiano, ma che la Juventus avrebbe rifiutato a causa della famosa clausola che prevede una percentuale del 35% sulla futura rivendita. Ci sono novità anche per quanto riguarda l'asse Italia - Inghilterra, con la Juventus ancora protagonista. L'Aston Villa continua a spingere per Bentancur, ma i bianconeri hanno rifiutato la prima offerta.