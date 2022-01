Calcio: Bologna, Skov Olsen ceduto a titolo definitivo al Club Brugge (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bologna, 28 gen. - (Adnkronos) - Andreas Skov Olsen lascia il Bologna per passare al Club Brugge. Lo annuncia la società felsinea con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Club Brugge K.V. i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Andreas Skov Olsen a titolo definitivo". Il 22enne danese ha firmato con il Club belga un contratto valido fino a giugno 2026. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), 28 gen. - (Adnkronos) - Andreaslascia ilper passare al. Lo annuncia la società felsinea con una nota sul proprio sito ufficiale. "IlFc 1909 comunica di averealK.V. i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Andreas". Il 22enne danese ha firmato con ilbelga un contratto valido fino a giugno 2026.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, #SkovOlsen ceduto a titolo definitivo al #Bruges - TV7Benevento : Calcio: Bologna, Skov Olsen ceduto a titolo definitivo al Club Brugge... - Gianluc96955001 : RT @effetronky: La Lazio stende il Bologna 4 a 0, con reti di Garlaschelli, D'Amico e doppietta di Long John ed è Campione d'inverno 'Il m… - Luxgraph : Primavera, Fiorentina ok col Bologna. Sassuolo: due schiaffi al Pescara - sportli26181512 : Primavera, Fiorentina e Sassuolo non perdonano: Bologna e Pescara ko: Vittorie importantissime per viola e neroverd… -