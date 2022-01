Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo e Ucraina volano ai quarti, l’Olanda sbaglia il rigore decisivo e cede il passo (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ultima giornata del girone A valevole per i Campionati Europei di Calcio a 5 non ha lesinato emozioni nonostante il punteggio basso in ambedue le partite. Il Portogallo completa l’en plein battendo di misura l’Ucraina, mentre la Serbia trova il primo inutile successo nella rassegna e condanna all’eliminazione l’Olanda padrona di casa, rea di aver sbagliato il rigore della qualificazione. Al MartiniPlaza di Groningen i lusitani gestiscono un match governato dal tatticismo e infilano l’estremo difensore ucraino al minuto ’37 con la rete di Zicky che vale la vittoria. Sconfitta indolore per i giallo-azzurri che passano il turno sul filo del rasoio sfruttando una miglior differenza reti rispetto all’Olanda: decisivo in questi termini il ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ultima giornata del girone A valevole per i Campionatidia 5 non ha lesinato emozioni nonostante il punteggio basso in ambedue le partite. Ilcompleta l’en plein battendo di misura l’, mentre la Serbia trova il primo inutile successo nella rassegna e condanna all’eliminazionepadrona di casa, rea di averto ildella qualificazione. Al MartiniPlaza di Groningen i lusitani gestiscono un match governato dal tatticismo e infilano l’estremo difensore ucraino al minuto ’37 con la rete di Zicky che vale la vittoria. Sconfitta indolore per i giallo-azzurri che passano il turno sul filo del rasoio sfruttando una miglior differenza reti rispetto alin questi termini il ...

