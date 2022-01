Calcio a 5, Europei 2022: poker Kazakistan, Italia eliminata alla fase a gironi (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia saluta prematuramente gli Europei 2022 di Calcio a 5. I ragazzi di Bellarte perdono per 4-1 contro il Kazakistan nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo B e vengono eliminati alla fase a gironi. Si qualificano ai quarti di finale i nostri avversari odierni (primi nel raggruppamento) e la Finlandia, che ha sconfitto per 2-1 la Slovenia. Rammarico per gli azzurri, che ad inizio di secondo tempo non hanno concretizzato e poi hanno subito la terza rete kazaka, che ha definitivamente tagliato le gambe alle nostre speranze di qualificazione. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – L’Italia parte decisamente meglio nelle fasi iniziali ma il primo tempo si chiude sul 2-1 per i nostri avversari. Il Kazakistan ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’saluta prematuramente glidia 5. I ragazzi di Bellarte perdono per 4-1 contro ilnella sfida valida per la terza giornata del Gruppo B e vengono eliminati. Si qualificano ai quarti di finale i nostri avversari odierni (primi nel raggruppamento) e la Finlandia, che ha sconfitto per 2-1 la Slovenia. Rammarico per gli azzurri, che ad inizio di secondo tempo non hanno concretizzato e poi hanno subito la terza rete kazaka, che ha definitivamente tagliato le gambe alle nostre speranze di qualificazione. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – L’parte decisamente meglio nelle fasi iniziali ma il primo tempo si chiude sul 2-1 per i nostri avversari. Il...

