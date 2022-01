Calcio a 5 | Europei 2022 | Italia-Kazakistan 1-4 | azzurri eliminati dal torneo

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ultima giornata del Gruppo B deglidia 5 nei Paesi Bassi ha messo di fronte l’e il. Gli, che arrivavano da due pareggi con Finlandia e Slovenia, dovevano inseguire in classifica i kazaki battistrada, reduci dal 6-2 alla Finlandia. A Merlim e compagni serviva una vittoria per andare ai quarti di finale, al di là di alcune combinazioni in caso di pari con l’altro match tra Slovenia e Finlandia. Ebbene il risultato è stato favorevole ai rivali dei nostri portacolori, impostosi per 4-1 grazie alle reti di Orazov (doppietta), Valiullin e di Douglas Costa. A nulla è valsa la marcatura di Nicolodi tra le fila nostrane. Avventura della formazione tricolore che quindi è termina qui e la delusione per questo riscontro non è mancata. LA ...