Burkina Faso: militari discutono del ritorno all’ordine costituzionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) I militari che hanno preso il potere con un golpe in Burkina Faso hanno annunciato che inizieranno le discussioni per il ritorno all’ordine costituzionale. Il tenente colonnello Paul-Henri Damiba ha chiesto agli ex ministri di non ostacolare i colloqui per definire la transizione democratica del Paese. Burkina Faso: i militari discutono di una transizione democratica? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Iche hanno preso il potere con un golpe inhanno annunciato che inizieranno le discussioni per il. Il tenente colonnello Paul-Henri Damiba ha chiesto agli ex ministri di non ostacolare i colloqui per definire la transizione democratica del Paese.: idi una transizione democratica?

Advertising

SimoneAlliva : Non stanno seriamente considerando di mandare al Quirinale una che dirige i servizi segreti, vero? Perché neanche in Burkina Faso. - FiorellaMannoia : I soldi del suo popolo. #sankaravive #thomassankara - Billa42_ : Burkina Faso: militari discutono del ritorno all’ordine costituzionale - GiuseppeCitrolo : @Internazionale L' operazione Barkhane, che i militari francesi portano avanti in funzione anti-jihadista in mali,… - aloymatrix : @StarTimes_Ng Gambia Burkina Faso Morocco Senegal -