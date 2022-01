Bufera in Rai | Tagliata Antonella Clerici Stop improvviso a “E’ Sempre Mezzogiorno” Antonellina si sfoga sui social

Leggi su cityroma

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Serena Bortone non va in onda neanche oggi: salta per il secondo pomeriggio consecutivo Oggi è un altro giorno. Settimana decisamente ballerina quella che sta per concludersi per il palinsesto di Rai 1, a causa delle tante edizioni speciali del TG1 dedicate alla corsa al Quirinale, che stanno facendo saltare non poche dirette dei programmi del daytime: e dal sito di Rai1 scopriamo, a tal proposito, che Serena Bortone con Oggi è un altro giorno non andrà in onda neanche questo pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022, per la stessa ragione che ha portato alla cancellazione della diretta di ieri, appunto un’edizione speciale del telegiornale. Rai, Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non va in onda neanche oggi: confermata, invece, La vita in diretta Oltre alla cancellazione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, non sono previste modifiche nel palinsesto pomeridiano del primo canale ...