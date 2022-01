Bradley Cooper in Italia per il nuovo film da regista

Advertising

beneath_your : RT @SearchlightIT: E’ uno dei migliori film dell’anno. Diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro, con Bradley Cooper, Cate Blanchett e R… - LorenzoMolaioni : RT @SearchlightIT: E’ uno dei migliori film dell’anno. Diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro, con Bradley Cooper, Cate Blanchett e R… - anabiagioniii : stasera #NightmareAlley al cinema e bradley cooper super wow ?????? - GianlucaOdinson : American Sniper, Bradley Cooper: 'Ho scelto il film perché tutti i registi mi rifiutavano' - cathy_moricheau : RT @SearchlightIT: Bradley Cooper è il nuovo Homme Fatale ne La Fiera delle Illusioni - #NightmareAlley, l'ultimo film di Guillermo del Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bradley Cooper

Protagonista della pellicola è Stanton (interpretato dal celebre attore), un venditore da fiera che lavora in un luna park, con un approccio ambiguo a metà strada fra talento naturale ...Nel corso di un episodio della nuova stagione di Variety's Actors on Actors ,ha parlato, in compagnia del collega Mahershala Ali, della sua collaborazione con Paul Thomas Anderson in Licorice Pizza , nel quale interpreta un piccolo ma significativo ruolo, sopra ...La recensione del nuovo lavoro del regista messicano premio Oscar dopo “La forma dell’acqua”. Dal 27 gennaio al cinema ...Prosegue la rassegna "Original is better": l’appuntamento per gli amanti dell’original version, i migliori film della stagione in versione originale con sottotitoli in Italiano. La fiera delle illusio ...