“Brad Pitt ha una storia con la sua vicina di casa. È una famosa cantante”

(Di venerdì 28 gennaio 2022)ha unacon la suadi, una. O almeno, questo è quello che sostiene il tabloid inglese The Sun, secondo cui l’attore star di Hollywood si starebbe frequentando da qualche tempo con Lykke Li,svedese autore di un tormentone di qualche mese fa. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano che la coppia approfitterebbe proprio dellanza per incontrarsi in gran segreto ma di recente è stata avvistata insieme in un noto ristorante di Hollywood, amato dalle celebrity. “Era Lykke, stavano cenando insieme“, ha detto un testimone al Sun. E ancora, un altra fonte: “e Lykke sono riusciti a non farsi notare così facilmente perché sono vicini. Ha funzionato perfettamente ...

Brad Pitt ha una nuova fiamma, o almeno è quello che alcuni noti tabloid inglesi hanno affermato in queste ore. Secondo gli esperti di gossip inglesi infatti nella vita dell'attore ci sarebbe una ... Secondo il tabloid inglese The Sun, Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma. L'attore di Hollywood si starebbe frequentando da qualche tempo con la cantante svedese Lykke Li, sua vicina di casa. La coppia, come riportano alcune ... Brad Pitt ha una storia con la sua vicina di casa, una famosa cantante. O almeno, questo è quello che sostiene il tabloid inglese The Sun, secondo cui l'attore star di Hollywood si starebbe frequentando con la cantante svedese Lykke Li.