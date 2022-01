Brad Pitt di nuovo innamorato: la nuova fiamma dell’attore sarebbe un nota cantante svedese (Di venerdì 28 gennaio 2022) Brad Pitt ha una nuova fiamma, o almeno è quello che alcuni noti tabloid inglesi hanno affermato in queste ore. Secondo gli esperti di gossip inglesi infatti nella vita dell’attore ci sarebbe una nuova fiamma. Si tratta di Lykke Li, nota cantante svedese che abiterebbe a pochissimi minuti d’auto dalla star di Hollywood. Le voci che riguardano la loro relazione circolano in realtà da diverso tempo proprio per l’estrema vicinanza delle loro abitazioni. Brad Pitt e Lykke Li, la relazione andrebbe avanti da diversi mesi In questi giorni dunque i tabloid inglesi sono nuovamente impazziti per la presunta relazione tra Brad ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha una, o almeno è quello che alcuni noti tabloid inglesi hanno affermato in queste ore. Secondo gli esperti di gossip inglesi infatti nella vitaciuna. Si tratta di Lykke Li,che abiterebbe a pochissimi minuti d’auto dalla star di Hollywood. Le voci che riguardano la loro relazione circolano in realtà da diverso tempo proprio per l’estrema vicinanza delle loro abitazioni.e Lykke Li, la relazione andrebbe avanti da diversi mesi In questi giorni dunque i tabloid inglesi sonomente impazziti per la presunta relazione tra...

