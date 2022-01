Botta e risposta Renzi-Tajani | “Centrodestra scandaloso” L’azzurro lo “stende” in tre parole

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In diretta da Radio Leopolda Matteopratica lo sport preferito in questi giorni da molti esponenti del campo avverso: sparare sul, “reo” di avere fatto molte proposte su cui chiedere agli avversari un confronto. “Siamo in presenza di un atteggiamento irresponsabile eda parte del. La cosa incredibile e inqualificabile è stata la caccia al candidato. Speriamo che oggi si chiuda. Ma ho l’impressione che non sarà così facile” sentenzia il leader di Italia viva.tra“A questo punto non escludo più l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis: sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l’ha fatto, se devo andare a cercare i candidati in giro per Roma”. ...