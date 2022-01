Bosch, 700 esuberi a Bari. Il governo alza le mani: “Conseguenza della transizione ecologica” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Si parla tanto di transizione ecologica come destino ineluttabile. In realtà è una sfida da affrontare con le giuste armi e soprattutto una seria programmazione. Due elementi imprescindibili, pena – nell’immediato – il tracollo industriale. C’è poi chi coglie la palla al balzo per giustificare tagli al personale, in una concatenazione di eventi improvvisi sempre più allarmanti. La direzione della Bosch, multinazionale tedesca, ha deciso intanto di dichiarare ai sindacati 700 esuberi entro i prossimi cinque anni nello stabilimento di Bari, che conta 1.700 dipendenti in tutto. Mise: “Conseguenza della transizione ecologica” Gli esuberi annunciati da Bosch, secondo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Si parla tanto dicome destino ineluttabile. In realtà è una sfida da affrontare con le giuste armi e soprattutto una seria programmazione. Due elementi imprescindibili, pena – nell’immediato – il tracollo industriale. C’è poi chi coglie la palla al balzo per giustificare tagli al personale, in una concatenazione di eventi improvvisi sempre più allarmanti. La direzione, multinazionale tedesca, ha deciso intanto di dichiarare ai sindacati 700entro i prossimi cinque anni nello stabilimento di, che conta 1.700 dipendenti in tutto. Mise: “” Gliannunciati da, secondo il ...

