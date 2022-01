Borussia Dortmund in pressing su Scamacca (45 milioni), ma lui “vota” Inter (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Italia non va di moda solo la girandola di nomi per il post-Mattarella al Quirinale . Perché gennaio, notoriamente, è... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Italia non va di moda solo la girandola di nomi per il post-Mattarella al Quirinale . Perché gennaio, notoriamente, è...

Advertising

swearimnotpaul : Borussia Dortmund have made a €45m offer for Sassuolo forward Gianluca Scamacca, according to Gazzetta dello Sport. #BVB - infoitsport : Tra Scamacca e l’Inter si mette il Borussia Dortmund ma giocatore convinto - blackandwhiteZ1 : RT @LordGalurd: La Juventus ha #Vlahovic Il Real Madrid avrà Mbappè Il Borussia Dortmund ha Haaland L’Inter ha questa ceppa di minchia - infoitsport : Sassuolo: il Borussia Dortmund offre 45 milioni, ma Scamacca vuole l'Inter - infoitsport : Il Borussia Dortmund punta Scamacca, ma c'è l'Inter. Vlahovic ufficiale, asta per Kessiè -