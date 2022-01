Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude contrastata, bene Tokyo, giù Cina: Lo yen in rialzo sul dollaro - fisco24_info : Borsa: Asia cede su Fed, male Tokyo e Seul: Future sull'avvio dei mercati europei ampiamente negativi - tfnews_t : Avvio di seduta piatta per la #Borsa di #Tokyo #Economia #economy #economiadigital #cronaca #news #tfnews… - Affaritaliani : Tod's, l'Asia traina i ricavi a 884 mln: il titolo vola a Piazza Affari - ansa_economia : Borsa: Asia chiude contrastata, attesa per decisioni Fed. Tokyo (-0,44%), Shanghai (+0,7%). Lo Yen stabile sul doll… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia

Le Borse asiatiche chiudono in modo contrastato l'ultima seduta della settimana. Tentano di superare le turbolenze dopo le decisioni della Fed sulla politica monetaria. Intanto prosegue la corsa dei ...... si era parlato negli anni scorsi di una possibile quotazione ine di un mandato in questa ... in percentuale l'Emea pesa per il 40,5 per cento, il Giappone per il 24,9 per cento e l'Pacifico ...Le Borse asiatiche chiudono in modo contrastato l'ultima seduta della settimana. Tentano di superare le turbolenze dopo le decisioni della Fed sulla politica monetaria. Intanto prosegue la corsa dei p ...Shanghai mostra un +0,05% alle 7.30 e continua gli scambi a 3.395,97 punti.