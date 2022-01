Bonus terme prorogato fino al 31 marzo: cosa fare per non farselo scappare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il decreto sostegni ter ha prorogato la data di scadenza del Bonus terme fino al 31 marzo 2022: scopriamo come fare per prenotarsi Le prenotazioni per ottenere il Bonus terme sono ormai chiuse da molto tempo, gli oltre 50 milioni di euro di fondi stanziati sono terminati in pochissimi tempo, in ben quattro ore. Si tratta di un’agevolazione che ha consentito al cittadino di beneficiare prenotando i servizi termali presso uno stabilimento da lui prescelto con uno sconto massimo di 200 euro. terme in Toscana (via pixabay)Invitalia ha erogato circa 250 mila voucher. Potevano fare richiesta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti legati al nucleo familiare e senza limiti di ISEE. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il decreto sostegni ter hala data di scadenza delal 312022: scopriamo comeper prenotarsi Le prenotazioni per ottenere ilsono ormai chiuse da molto tempo, gli oltre 50 milioni di euro di fondi stanziati sono terminati in pochissimi tempo, in ben quattro ore. Si tratta di un’agevolazione che ha consentito al cittadino di beneficiare prenotando i servizi termali presso uno stabilimento da lui prescelto con uno sconto massimo di 200 euro.in Toscana (via pixabay)Invitalia ha erogato circa 250 mila voucher. Potevanorichiesta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti legati al nucleo familiare e senza limiti di ISEE. ...

