Bonus mobili 2022: novità e come fare per sfruttarlo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Governo ha deciso di prorogare il Bonus mobili fino al 2024 e quindi, per ancora molto tempo, ci sarà la possibilità di sfruttare questo incentivo per risparmiare sull’acquisto di mobili e elettrodomestici. A precise condizioni, però. Per accedere al Bonus mobili 2022 infatti sarà necessario essere in possesso di determinati requisiti e rispettare tutte le regole fissate dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio. Cerchiamo allora di fare chiarezza su questo incentivo: quando si può usare e come fare per accedervi? E ancora, quale è il tetto massimo di spesa che consente di risparmiare? Le novità sul Bonus mobili 2022: le ultime notizie E’ vero che il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Governo ha deciso di prorogare ilfino al 2024 e quindi, per ancora molto tempo, ci sarà la possibilità di sfruttare questo incentivo per risparmiare sull’acquisto die elettrodomestici. A precise condizioni, però. Per accedere alinfatti sarà necessario essere in possesso di determinati requisiti e rispettare tutte le regole fissate dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio. Cerchiamo allora dichiarezza su questo incentivo: quando si può usare eper accedervi? E ancora, quale è il tetto massimo di spesa che consente di risparmiare? Lesul: le ultime notizie E’ vero che il ...

infoiteconomia : Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: lista della spesa - infoiteconomia : Alla scoperta delle agevolazioni edilizie 2022: il Bonus Mobili esteso ma meno sostanzioso - wam_the : Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: lista della spesa - ACCAsoftware : Sconto in fattura per #bonusmobili? No, non è possibile. Scopri come sfruttare il bonus mobili:… - qn_carlino : Bonus mobili prorogato di altri tre anni Ma il tetto di spesa passa a 10mila euro -