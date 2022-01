Bologna | Skov Olsen ceduto al Club Brugge

(Di venerdì 28 gennaio 2022) IlhaAndreas. L’esterno, che quest’anno ha visto il campo poco e che in queste sue annate con la maglia rossoblù non ha mai convinto restando fermo al ruolo di comprimario, lascia ila titolo definitivo e si trasferisce in Belgio, al: “, a titolo definitivo, al Bruges i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas”, si legge sul sito ufficiale. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, #SkovOlsen ceduto a titolo definitivo al #Bruges - Fantacalcio : UFFICIALE - Skov Olsen lascia il Bologna e il Fantacalcio - StephaneFtn : RT @DiMarzio: #Bologna, ufficiale la cessione di #SkovOlsen al #Clubbrugge - TV7Benevento : Calcio: Bologna, Skov Olsen ceduto a titolo definitivo al Club Brugge... - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Bologna: #SkovOlsen ceduto al #ClubBruges #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Skov

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, ufficiale la cessione diOlsen al Brugge. Il comunicato del club rossoblu È ufficiale la cessione diOlsen dalal Brugge. IL COMUNICATO - IlFc 1909 comunica di avere ceduto al Club Brugge K. V. i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante AndreasOlsen a titolo ...Intanto ilsaluta il daneseOlsen , ceduto in Belgio al Bruges: affare da 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Lo stesso club rossoblù tratta il terzino destro scozzese ...Bologna, 28 gen. - (Adnkronos) - Andreas Skov Olsen lascia il Bologna per passare al Club Brugge. Lo annuncia la società felsinea con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Bologna Fc 1909 comunica ...Il Bologna sfida il Leeds per Calvin Ramsay ... Ai dettagli la cessione di Skov Olsen al Bruges, per 7 milioni più uno di bonus. Il difensore che si sta mettendo in evidenza in serie B piace ...