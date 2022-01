BMW i3 - La piccola elettrica esce di produzione ed entra nella storia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 gennaio 2022) A molti mancherà. A noi, testardi appassionati del prodotto automobile, la BMW i3 mancherà, e chissenefrega se nel cofano non pulsa un motore termico ma ne ronza uno elettrico. Ladi Monaco, come è stato confermato ufficialmente dalla BMW, uscirà per l'ultima volta dalle linee di montaggio della fabbrica di Lipsia, in Germania, nel corso dell'estate. Dopo 250 mila unità vendute e nove anni suonati, ha terminato il suo ciclo di vita e la sua missione: quella di aprire la pista dell'autoquando ancora di autosi parlava poco. E lo ha fatto con uno stile che la consegna, senza se e senza ma, alladell'automobile. Dal foglio bianco. Lanciata nel 2013, è stato il primo modello di serie a zero emissioni del marchio bavarese. E, poiché non di un costruttore qualunque stiamo parlando, la BMW ...