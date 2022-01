Bimbo di 5 mesi morto al Santobono, odissea tra gli ospedali di Benevento e Napoli. La mamma: «Un incidente» (Di sabato 29 gennaio 2022) Non ce l?ha fatta G., il Bimbo beneventano di cinque mesi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santobono per un grave trauma cranico ma si infittisce il giallo sulle cause... Leggi su ilmattino (Di sabato 29 gennaio 2022) Non ce l?ha fatta G., ilbeneventano di cinque, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale delper un grave trauma cranico ma si infittisce il giallo sulle cause...

