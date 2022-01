Biathlon | Europei Open 2022 | nelle sprint nona Beatrice Trabucchi | 23° Michele Molinari

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Per l’Italia non arrivano medaglie aglidi(validi per l’IBU Cup 2021-), proseguiti oggi ad Arber, in Germania: nella 10 kmmaschile vinta dal norvegese Erlend Bjoentegaard c’è il 23° posto di, mentre nella 7.5 kmfemminile c’è l’affermazione della norvegese Ragnhild Femsteinevik con. Nella 10 kmmaschile vittoria del norvegese Erlend Bjoentegaard in 26:39.4 (zero errori), con 20.6 sul russo Nikita Porshnev (zero errori) e 22.9 sul tedesco Lucas Fratzscher (un errore). Tra gli azzurri 23°(zero errori) a 1:45.4, 26° Daniele ...