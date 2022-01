Bergomi: «Non mi aspettavo l’Inter prima, per me era favorito il Napoli» (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra, a Radio Kiss Kiss ha parlato della posizione in classifica dell’Inter di Simone Inzaghi. «Io ho messo il Napoli favorito per lo scudetto alla prima giornata, non pensavo di vedere l’Inter lì al primo posto dopo le cessioni. Facendo i complimenti al lavoro di Inzaghi, dico che Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, la squadra è stata straordinaria ed è lì perché non ha mai accampato alibi nonostante i tanti infortuni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro Beppe, leggenda nerazzurra, a Radio Kiss Kiss ha parlato della posizione in classifica deldi Simone Inzaghi. «Io ho messo ilper lo scudetto allagiornata, non pensavo di vederelì al primo posto dopo le cessioni. Facendo i complimenti al lavoro di Inzaghi, dico che Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, la squadra è stata straordinaria ed è lì perché non ha mai accampato alibi nonostante i tanti infortuni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

