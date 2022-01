Bere bibite in gravidanza causa l’ADHD nei bambini? La risposta della scienza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno studio sviluppato da un team di ricercatori norvegesi, svedesi e olandesi ha scoperto che Bere quotidianamente bibite gassate zuccherate in gravidanza porta a un aumento dei sintomi dell’ADHD nei bambini di 8 anni. Scopriamo di più sulla ricerca effettuata e cosa comporta, nel concreto, alla salute dei più piccoli. L’assunzione di bibite zuccherate in gravidanza può aumentare i disturbi dell’ADHD nei bimbi, lo studio Lo studio, pubblicato recentemente sull’European Journal of Nutrition si è basato sui dati di un ampio studio prospettico condotto dall’Istituto norvegese di salute pubblica, denominato MoBa Study (Norwegian Mother, Father and Child Cohort). Lo studio ha visto partecipare 39.870 coppie di madre-bambino. Le donne sono state reclutate da ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno studio sviluppato da un team di ricercatori norvegesi, svedesi e olandesi ha scoperto chequotidianamentegassate zuccherate inporta a un aumento dei sintomi delneidi 8 anni. Scopriamo di più sulla ricerca effettuata e cosa comporta, nel concreto, alla salute dei più piccoli. L’assunzione dizuccherate inpuò aumentare i disturbi delnei bimbi, lo studio Lo studio, pubblicato recentemente sull’European Journal of Nutrition si è basato sui dati di un ampio studio prospettico condotto dall’Istituto norvegese di salute pubblica, denominato MoBa Study (Norwegian Mother, Father and Child Cohort). Lo studio ha visto partecipare 39.870 coppie di madre-bambino. Le donne sono state reclutate da ...

