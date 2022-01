Beppe Vessicchio positivo al Covid | «Spero entro lunedì di raggiungere Sanremo»

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni anno al Festival dic'è grande attesa per tutto quello che andrà in onda durante i 5 giorni della kermesse. C'è curiosità di ascoltare i brani in gara, i look dei partecipanti e poi c'è l'attesa di vedere in postazione il direttore d'orchestradiventato una vera star all'Ariston. Ebbenerischia di dover saltare il Festival di2022 a causa della sua positività al. Come svelato da lui stesso in un'intervista all'Adnkronos, ègià da alcuni giorni e spera di potersi negativizzare in tempo per la prossima settimana. «Sono a casa. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni.di riacquisire la ...