Beppe Vessicchio positivo al Covid Il Maestro era atteso al Festival di Sanremo accanto alle Vibrazioni

(Di venerdì 28 gennaio 2022)al. Arriva una vera e propria doccia fredda per ilpiù amato della storia deldiche anche quest’anno avrebbe solcato l’ingresso del teatro Aristona Leal: l’annuncio A dare l’annuncio è stato lo stesso, il quale all’AdnKronos ha detto: “Sono a casa. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Vessicchio

A dirigerli hanno sceltoche li ha accompagnati anche in tour, ma la presenza del maestro - che ha saltato le prove - è a rischio, data la sua positività al covid . "è ...Che Sanremo sarebbe senza? Il rischio di una kermesse senza uno dei suoi simboli più amati dal grande pubblico è alto: il maestro, infatti, ha reso noto di essere risultato positivo al Covid da giorni, come ...Beppe Vessicchio ha il Covid, da alcuni giorni è positivo, non ha grandi sintomi ma per il momento salta Sanremo 2022. E’ da sempre uno dei direttori d’orchestra presenti al festival e quest’anno dovr ...Milano. «La nostra canzone d’amore che presentiamo al festival di Sanremo ha un concetto alterato». È la conclusione cui è arrivato Francesco Sarcina de Le Vibrazioni parlando del brano “Tantissimo” c ...