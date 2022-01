Beppe Vessicchio positivo al Coronavirus | “Spero di esserci al Festival di Sanremo”

Advertising

Dopo Aka7even e Roberta Capua e le notizie sui contagi di alcuni musicisti e coristi dell'orchestra di Sanremo, è arrivata anche la conferma della positività di. " Sono a casa ...annuncia, in un'intervista all'Adnkronos, di essere " positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi"., 65 anni, dovrebbe dirigere Le Vibrazioni nella 72esima ...Il maestro Beppe Vessicchio ha rivelato di essere positivo al coronavirus e ora è in isolamento a casa. Se non si negativizzerà entro lunedì non potrà essere al teatro Ariston per il festival di Sanre ...Beppe Vessicchio ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. È possibile che non riesca a partecipare a Sanremo 2022.